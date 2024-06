RDC : Une attaque des ADF fait 18 morts et plusieurs disparus

Au moins 18 personnes ont été tuées et plusieurs autres sont portées disparues dans l’est de la République démocratique du Congo après une attaque attribuée au groupe ADF, affilié à l’État islamique. Les assaillants ont également incendié des maisons.

Ce raid des rebelles ADF (Forces démocratiques alliées) a eu lieu mardi dans le village de Masau, situé à la frontière entre les territoires de Beni (province du Nord-Kivu) et de Mambasa (province de l’Ituri). L’attaque s’est produite juste après que les Forces Armées de la RDC (FARDC) ont quitté Masiya Masau, dans la province du Nord-Kivu.

Les ADF, une milice d’origine ougandaise basée dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, ont prêté allégeance à l’État islamique en 2019 et perpètrent constamment des attaques dans cette région. Depuis fin 2021, les armées de la RDC et de l’Ouganda mènent des opérations conjointes contre eux, sans parvenir à stopper leurs exactions.

L’est de la RDC est plongé dans un conflit alimenté par les groupes rebelles et l’armée, malgré la présence de la mission de l’ONU dans le pays (Monusco).