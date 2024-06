Portrait d’un président : Ibrahim Traoré du Burkina Faso

Le capitaine Ibrahim Traoré est l’actuel président du Burkina Faso, ayant pris ses fonctions en septembre 2022 après un coup d’Etat militaire. Il est l’un des plus jeunes chefs d’Etat en Afrique.

Né en 1988, Traoré a rapidement gravi les échelons dans les rangs de l’armée burkinabé, se distinguant par ses compétences tactiques et son engagement pour la sécurité nationale.

Traoré est un officier de l’armée burkinabé, issu de l’Académie militaire Georges Namoano de Pô. Avant de devenir président, il a occupé divers postes de commandement au sein des forces armées, se faisant remarquer pour son efficacité dans la lutte contre les groupes jihadistes qui sévissent dans la région du Sahel.

Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré mène un coup d’État qui renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir par un putsch en janvier de la même année. Le renversement de Damiba est motivé par l’incapacité perçue de son administration à endiguer l’insécurité croissante et les attaques jihadistes. Traoré, avec le soutien de plusieurs unités militaires, promet de rétablir la sécurité et de redonner espoir à la population burkinabé.

En tant que président, Ibrahim Traoré fait face à de nombreux défis. Le Burkina Faso est confronté à une insécurité persistante, avec des attaques régulières de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l’État islamique. La gestion de la crise humanitaire, qui s’aggrave avec le déplacement de millions de personnes, est également une priorité.

Traoré a promis de renforcer les capacités des forces armées et de collaborer avec les partenaires régionaux et internationaux pour combattre le terrorisme. Il a également mis l’accent sur la nécessité de réformes politiques et économiques pour stabiliser le pays.

La prise de pouvoir par Traoré a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté internationale. Certains pays et organisations ont exprimé des préoccupations concernant la stabilité politique et le respect des droits de l’homme, tandis que d’autres ont souligné l’importance de soutenir les efforts du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme.