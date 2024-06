Centrafrique : Deux ressortissants français interpellés avec armes et liens présumés avec des groupes armés

Deux citoyens franco-algériens ont été appréhendés en Centrafrique, suscitant des spéculations locales les décrivant comme des « mercenaires » associés à des factions armées. Ils ont été arrêtés en possession d’un assortiment conséquent d’armes et de devises.

Les deux individus ont été arrêtés lundi à Bangui et sont détenus par la Section des recherches et d’investigations, selon les informations relayées par Radio Ndeke Luka, un média financé par l’Union européenne. Le site pro-russe Ndjoni Sango a également rapporté que lors de la perquisition de leur domicile, situé à proximité de la résidence de l’ambassadeur de France, une quantité importante d’armes de guerre, dont des AK-47, ainsi que des munitions de gros calibre, des grenades, des casques militaires balistiques, des sommes considérables en francs CFA, des passeports de diverses nationalités et des uniformes militaires ont été découverts.

Une source au sein de l’ambassade de France, citée par Radio France Internationale (RFI), a précisé que les deux individus étaient enregistrés sur les registres consulaires français à Bangui depuis 2017. Selon plusieurs sources, ils étaient actifs dans le secteur minier, collaborant avec des investisseurs étrangers et des personnalités politiques centrafricaines influentes, ce qui leur accordait jusqu’à présent une protection particulière.

Il est également rapporté que les suspects entretenaient des liens étroits avec des dirigeants de groupes armés ainsi qu’avec certains officiers de l’armée nationale, d’après les informations relayées par Ndjoni Sango.