Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa réélu président avec une nouvelle coalition gouvernementale

Cyril Ramaphosa a été réélu président de l’Afrique du Sud par le nouveau Parlement, avec un soutien de l’ANC et un accord inédit avec l’opposition principale, la DA. Ramaphosa, âgé de 71 ans, a obtenu 283 voix contre 44 pour Julius Malema de l’EFF. Le juge Raymond Zondo, présidant la séance, a officiellement déclaré Ramaphosa président élu. Les élections législatives de fin mai ont marqué la fin de trente ans de domination de l’ANC au Parlement, celui-ci ayant perdu sa majorité absolue.

Le futur gouvernement sera centré autour de l’ANC, qui détient 159 des 400 sièges, de l’Alliance démocratique (DA) avec 87 sièges et du parti nationaliste zoulou Inkhata (IFP) avec 17 sièges.

L’investiture de Ramaphosa est prévue mercredi à Pretoria. Le parti MK de l’ancien président Jacob Zuma, devenu la troisième force politique avec 58 sièges, a refusé de collaborer avec l’ANC et conteste les résultats des législatives.

Les députés du MK étaient largement absents lors de la première session parlementaire. Les EFF, avec 39 sièges, ont refusé de rejoindre le gouvernement de coalition. Julius Malema a critiqué l’accord entre l’ANC et la DA, qualifiant cette alliance de « mariage de convenance » et accusant la DA de représenter « le capital monopolistique blanc ».