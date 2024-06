Soudan : Amnesty International dénonce l’Egypte pour ses expulsions illégales de réfugiés soudanais

Amnesty International a accusé l’Egypte de mener des « arrestations arbitraires et massives ainsi que des expulsions illégales » de réfugiés soudanais fuyant le conflit qui sévit dans leur pays depuis plus d’un an. Selon un rapport récent de l’ONG, Le Caire est critiqué pour avoir « rassemblé et expulsé illégalement » ces réfugiés vers le Soudan, une zone toujours en conflit, en les privant de toute procédure régulière et de la possibilité de demander l’asile, en violation flagrante du droit international.

Sara Hashash, directrice adjointe d’Amnesty International pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, a vivement condamné cette pratique, déplorant le traitement inhumain réservé aux Soudanais qui trouvent refuge en Egypte, où ils sont détenus de manière arbitraire dans des conditions déplorables avant d’être expulsés de manière illégale.

Le rapport de l’ONG mentionne également des témoignages de Soudanais victimes d’arrestations, y compris dans des hôpitaux, ainsi que des conditions de détention décrites comme cruelles et inhumaines en raison de la surpopulation, du manque d’accès à des installations sanitaires et d’une insuffisance alimentaire, sans compter un accès insuffisant aux soins de santé.

Depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023, près de deux millions de Soudanais ont été contraints à l’exil, avec un demi-million choisissant l’Egypte comme destination selon l’ONU.