Somalie : 123 décès enregistrés depuis janvier selon l’OMS

Depuis le début de l’année, 123 décès ont été attribués à l’épidémie de choléra en Somalie, selon une annonce conjointe du gouvernement somalien et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Un rapport épidémiologique révèle que 14,389 cas de choléra ont été enregistrés dans le pays sur la même période, avec un taux de mortalité de 1%. Le document indique également une diminution des cas de choléra au cours de la deuxième semaine de juin par rapport à la première semaine.

Les autorités ont souligné leurs efforts renforcés pour répondre à cette maladie, tout en notant trois autres épidémies en cours, la rougeole, la dengue et la diphtérie. L’OMS a expliqué que l’épidémie de choléra s’est intensifiée après les inondations de décembre 2023, qui ont endommagé les infrastructures sanitaires et provoqué de nouveaux déplacements de population.

Le choléra est une maladie infectieuse intestinale aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae. Elle se transmet principalement par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par des matières fécales contenant la bactérie qui provoque des symptômes sévères tels que des diarrhées profuses et des vomissements, pouvant conduire à une déshydratation grave et, dans les cas non traités, à la mort en quelques heures.