Tchad : plusieurs victimes dans l’incendie d’un dépôt de munitions à N’Djamena 

Une série d’explosions a déclenché un incendie dans un dépôt de munitions militaires à N’Djamena mardi. Le président Mahamat Idriss Deby Itno a rapporté sur les réseaux sociaux qu’il y avait eu « des victimes et des dégâts matériels » suite à l’incident survenu au camp de réserve stratégique.

Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, tout en annonçant l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes et les responsabilités de l’incident.

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a confirmé via les médias sociaux qu’un incendie avait éclaté dans le quartier de Goudji à N’Djamena, la capitale. Selon un bilan préliminaire, l’incident a malheureusement entraîné la mort d’au moins 9 personnes et blessé 46 autres, selon le ministre de la Santé publique.