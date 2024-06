Centrafrique : Présence des Forces soudanaises est devenue une préoccupation majeure pour l’ONU

Des experts de l’ONU ont exprimé leur préoccupation face à l’incursion des Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de « Hemedti » et des Forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan sur le territoire de la République centrafricaine, mettant en danger les civils et les efforts humanitaires dans la région. Selon un rapport récent des Nations Unies sur la RCA, publié le 16 juin, ces forces en conflit ont pénétré le territoire centrafricain depuis août 2023, incluant des raids aériens sur Oum Dafog (Soudan) et ses environs en septembre de la même année.

Les experts soulignent que la présence continue des Forces de soutien rapide à Am Dafok, Oum Dafog et aux alentours constitue une menace pour la sécurité des civils et entrave les opérations humanitaires. Cette situation d’insécurité croissante le long de la frontière est exacerbée depuis le début du conflit au Soudan en avril 2023. Le rapport note également le retour tardif de la MINUSCA à Am Dafok vers la fin de 2023, après une absence prolongée depuis juin de la même année.

En outre, les experts signalent une activité accrue de plusieurs groupes armés dans les préfectures de la Vakaga et de la Haute Kotto au début de 2024, incluant la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC), l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) et l’Armée de résistance du Seigneur (LRA).