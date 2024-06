UE : Nouvelle aide humanitaire de 99 millions d’euros à la RDC 

L’Union européenne a annoncé une aide humanitaire de 99 millions d’euros pour la République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué publié à l’issue de la visite du Commissaire européen en charge de la gestion des crises, Janez Lenarčič, à Kinshasa. Cette aide comprend une allocation initiale de 35 millions d’euros, sous réserve d’approbation budgétaire, et représente une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente.

Lors de ses rencontres avec le Président Félix Tshisekedi et la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, le Commissaire Lenarčič a exprimé sa vive préoccupation concernant la crise humanitaire en RDC. Il a souligné l’importance du respect du droit international humanitaire pour protéger la population civile, affirmant l’engagement ferme de l’UE à soutenir le pays face à cette situation désastreuse.

L’UE a également souligné que la RDC fait face à l’un des plus grands besoins humanitaires au monde, avec plus de 7 millions de déplacés internes et plus d’un million de réfugiés congolais dans les pays voisins. La région est en proie à une instabilité persistante, accueillant également plus de 500 000 réfugiés venus de pays limitrophes. En raison de la violence, des conflits et de l’instabilité, environ 25,4 millions de personnes, soit plus d’un quart de la population, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

En parallèle, l’UE a adopté en 2024 une stratégie globale de lutte contre la violence fondée sur le genre, présentée lors du Forum humanitaire européen de mars 2024. La situation dans l’est de la RDC, marquée par des décennies de violence perpétrée par des groupes armés comme les ADF, originaires de l’Ouganda voisin et affiliés à l’État islamique, demeure particulièrement préoccupante. Au moins 150 personnes ont été tuées lors d’attaques attribuées à ces rebelles.