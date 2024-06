Egypte : 700 millions de dollars alloués par la BM pour stimuler le développement économique

Le Conseil des Administrateurs du Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 700 millions de dollars en faveur de l’Egypte, destiné à soutenir les politiques de développement du pays. Selon un communiqué de la Banque mondiale, ce financement vise à renforcer la résilience économique globale, à améliorer les finances publiques, à promouvoir une participation accrue du secteur privé dans l’économie et à encourager une croissance respectueuse de l’environnement.

La ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al-Mashata, a souligné l’engagement du gouvernement égyptien à mettre en œuvre des réformes économiques et structurelles ambitieuses pour promouvoir une économie compétitive, soutenue par le secteur privé et favorisant la transition verte. Elle a également noté que ce programme de financement des politiques de développement est un mécanisme clé de soutien au budget égyptien, visant à renforcer la résilience économique, à accroître la compétitivité économique et à promouvoir un environnement favorable aux affaires.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’un ensemble plus large de 6 milliards de dollars sur trois ans que la Banque mondiale prévoit de fournir à l’Egypte, comprenant notamment un prêt de 3 milliards de dollars pour financer des politiques de développement, ainsi que des allocations de 3 milliards de dollars destinées au secteur privé.