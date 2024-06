Angola : Assistance humanitaire à près de 57 000 personnes

Selon le ministère des Relations extérieures, l’Angola accueille actuellement environ 57 000 réfugiés et demandeurs d’asile originaires de divers pays africains. Ces personnes bénéficient de politiques d’assistance sociale mises en place par le gouvernement angolais en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). À l’occasion de la Journée mondiale des Réfugiés, le ministère a souligné l’engagement continu des autorités angolaises et des organisations humanitaires internationales pour renforcer l’inclusion économique et sociale de cette population vulnérable.

La majorité des demandeurs d’asile provient de la République démocratique du Congo (RDC), tandis que d’autres nationalités telles que la Guinée, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, la Somalie, le Soudan et l’Érythrée sont également représentées. L’une des principales zones d’accueil pour ces populations est située à Lóvua, dans la province de Lunda-Norte, où 240 hectares sont dédiés au logement ainsi qu’à la fourniture d’aide alimentaire, d’eau potable, de services de santé et d’éducation.