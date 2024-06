Somalie : La FAO annonce un projet de 25 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire 

Un projet de 25 millions de dollars a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Somalie, visant à améliorer la résilience et la sécurité alimentaire.

Ce programme Baptisé TRANSFORM cible la réhabilitation des infrastructures essentielles et la promotion de pratiques agricoles adaptées au changement climatique pour les petits exploitants agricoles de Jowhar, dans l’Etat somalien de Hirshabelle, selon un communiqué de la FAO.

Etienne Peterschmitt, représentant de la FAO en Somalie, a souligné l’importance de ce projet pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés le long du fleuve Shabelle. Il a affirmé que ce modèle collaboratif non seulement améliorera l’efficacité des initiatives individuelles, mais encouragera également un sens de responsabilité partagée et d’action collective pour transformer le système alimentaire somalien.

Le projet prévoit de protéger les agriculteurs somaliens contre les inondations et de leur fournir un système d’irrigation fiable, facilitant ainsi une utilisation plus productive et durable de leurs terres. Il inclut également des études environnementales et sociales, des mesures de gestion des conflits et des régimes fonciers, ainsi que des solutions durables pour les populations déplacées.