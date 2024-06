RDC : La Mission de l’ONU au Sud-Kivu se retire après plus de deux décennies de service

La Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a fermé son bureau à Bukavu mardi, marquant ainsi la fin de son engagement dans le Sud-Kivu après plus de 20 ans, a rapporté une source onusienne.

Dans un communiqué publié sur son site internet, Mme Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire Général de l’ONU en RDC et Cheffe de la MONUSCO, a exprimé sa gratitude envers le personnel civil et militaire pour leur contribution à la paix et à la sécurité dans la région. Elle a salué leur courage et leur dévouement face aux défis souvent difficiles du maintien de la paix.

La cérémonie marquant cette étape a été honorée par la présence de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, du gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, ainsi que d’autres représentants des Nations Unies et du gouvernement national.

La MONUSCO a également fait don d’actifs d’une valeur de 10 millions de dollars aux autorités congolaises et à plusieurs partenaires locaux. Un héliport et une base nouvellement construits près d’Uvira, d’une valeur de 1,5 million de dollars, ont été remis aux Forces armées de la RDC (FARDC) lors d’une cérémonie à Kavumu, à 32 km de Bukavu.

A partir du 1er juillet 2024, une équipe résiduelle de 34 civils restera au Sud-Kivu pour soutenir les agences, fonds et programmes des Nations Unies dans le maintien des réseaux d’alerte communautaire, la protection des enfants et le dialogue avec les communautés.

Depuis janvier 2024, la mission a transféré ou fermé sept bases ou sites (Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Kavumu, Rutemba et Sange), ainsi que 15 autres installations, dans le cadre de son désengagement progressif.