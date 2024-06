Sénégal : Début de la production de pétrole à Sangomar

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a visité mardi la plateforme « Sangomar » pour marquer le début de la production des premiers barils de pétrole du pays. Le champ pétrolier, situé en eaux profondes à environ 100 km au sud de Dakar, contient également du gaz. Lancé en 2020, ce projet a nécessité un investissement d’environ 5 milliards de dollars et est le fruit d’une collaboration entre la compagnie australienne Woodside Energy et la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN). L’objectif est d’atteindre une production quotidienne de 100 000 barils.

La présidence sénégalaise a annoncé sur sa page Facebook que cette production représentait une étape historique pour l’entrée du Sénégal dans l’industrie pétrolière. Lors de sa visite sur le site, le président Faye était accompagné de Meg O’Neill, PDG de Woodside Energy, ainsi que des ministres sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, des Forces armées, et du directeur général de PETROSEN.

Le président Faye a exprimé sa reconnaissance envers ceux qui ont soutenu la recherche et la promotion du potentiel pétrolier des eaux sénégalaises. Il a salué la persévérance de ceux qui ont cru en cette ressource stratégique et a souligné l’importance du bassin sédimentaire du Sénégal dans cette réussite. De plus, il s’est félicité du savoir-faire des jeunes sénégalais et sénégalaises déployés sur la plateforme, mettant en avant leur compétence et leur engagement.

Cette première production à Sangomar précède celle prévue pour un autre projet, Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), à la frontière avec la Mauritanie, développé par BP, Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures et PETROSEN, avec une production attendue d’environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à partir du troisième trimestre.