Côte d’Ivoire : Présentation du cadre budgétaire pluriannuel 2025-2027 

Devant la Commission des affaires économiques et financières de l’Assemblée nationale ivoirienne, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a présenté mardi le cadre budgétaire et économique pluriannuel 2025-2027 de la Côte d’Ivoire.

Pendant son intervention, M. Coulibaly a souligné cinq points essentiels concernant les perspectives économiques et financières à venir du pays. Il a débuté par annoncer que la croissance du PIB devrait atteindre 7,2% cette année, pour ensuite diminuer à 7% en 2025, puis à 6,8% en 2026, avant de remonter à 8,3% en 2027, grâce à la mise en œuvre de mesures vigoureuses prévues dans le Plan national de développement en cours.

En ce qui concerne l’inflation, il a indiqué un taux prévisionnel de 3,4% pour cette année, convergent vers le seuil de 3% recommandé par l’UEMOA pour 2025. Sur le plan budgétaire, il a précisé que le déficit devrait être de 4% fin 2024, en baisse par rapport aux 5,2% de l’année précédente, avant de se stabiliser à 3% conformément aux normes de convergence de l’UEMOA pour la période 2025-2027.

En ce qui concerne le taux d’endettement, il a noté une diminution progressive à partir de 58,1% en 2023 jusqu’à 53,4% en 2027. Enfin, le ministre a dévoilé les propositions budgétaires futures du gouvernement, avec des budgets prévus de 24,917 milliards de dollars pour 2025, 27,798 milliards pour 2026 et 28,466 milliards pour 2027.