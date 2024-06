Burkina Faso : Saisie Record de 317,7 Tonnes de Drogue en 2023 

En 2023, le Burkina Faso a connu une année marquée par une saisie importante de drogue, totalisant 317,7 tonnes, selon les données révélées par le Comité national de lutte contre la drogue (CNLD). Cette annonce a été faite à l’occasion de la 37e Journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic de drogues, célébrée sous le thème « Problématiques de la prise en charge des troubles liés à la consommation des drogues au Burkina ».

Le CNLD a mis en lumière les efforts soutenus des autorités burkinabè dans la lutte contre la consommation de stupéfiants, notamment à travers des activités intensives de prévention et de sensibilisation menées tout au long de l’année précédente. Ces initiatives visent à informer le public sur les dangers associés à l’abus de drogues et à encourager une prise de conscience collective pour contrer ce fléau.

La quantité substantielle de drogue saisie reflète les défis persistants auxquels le Burkina Faso est confronté en matière de trafic illicite de stupéfiants et souligne l’importance cruciale d’une action coordonnée et efficace pour préserver la sécurité et le bien-être des citoyens.