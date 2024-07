Gwoza : Boko Haram frappe de nouveau au Nigeria

Au moins 18 personnes ont perdu la vie et des dizaines d’autres ont été blessées lors de plusieurs attentats-suicides samedi dans la ville de Gwoza, située dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria. Ces attaques rappellent le mode opératoire souvent utilisé par la secte jihadiste Boko Haram.

Boko Haram, très actif dans cette région frontalière avec le Cameroun, est connu pour avoir recours à des femmes kamikazes dans sa lutte armée pour établir un califat dans le nord-est du Nigeria. Ils ciblent principalement des endroits comme les marchés, les écoles, les mosquées, les églises et d’autres rassemblements de civils.

Samedi après-midi, un attentat-suicide a d’abord causé la mort de six personnes lors d’un mariage, selon la police. Une kamikaze, portant un bébé sur le dos, a déclenché des explosifs au milieu des invités qui célébraient la cérémonie de mariage dans la ville de Gwoza, comme l’a déclaré Nahum Kenneth Daso, porte-parole de la police de l’État de Borno.

« Barkindo Saidu, responsable des services de secours locaux (SEMA) présent à Gwoza lors des attaques, a déclaré : « Vers 15 heures, une première explosion a eu lieu à Gwoza, déclenchée par une femme kamikaze au milieu d’un mariage ». Il a précisé que « 18 personnes, y compris des enfants, des hommes, des femmes et des femmes enceintes, ont été tuées jusqu’à présent dans les attaques », ajoutant que « 19 autres victimes gravement blessées ont été transportées dans quatre ambulances vers la capitale régionale, Maiduguri, tandis que 23 autres attendent d’être évacuées ».

Pendant que les prières funéraires pour les victimes de l’attentat du mariage se déroulaient, une autre femme kamikaze a « précipitamment déclenché une autre explosion, qui a fait de nombreuses victimes ».

« Quelques minutes plus tard, une adolescente a déclenché une explosion près de l’hôpital général de la ville », a-t-il ajouté.

Un membre de la milice anti-jihadiste, qui aide l’armée dans la ville et a confirmé les multiples attaques-suicides, a déclaré que deux de ses camarades et un soldat avaient également été tués dans un autre attentat-suicide visant un poste de sécurité. Ce bilan n’a pas été confirmé par une source officielle.