Niamey : Les derniers soldats allemands quittent le Niger après le retrait complet de la Bundeswehr

L’armée allemande a annoncé vendredi que les derniers soldats stationnés à la base militaire de Niamey, au Niger, sont rentrés en Allemagne. Les 60 soldats ont atterri à la base aérienne de Wunsdorf où ils ont été accueillis par le secrétaire d’État à la Défense, Nils Hilmer.

Plus tôt dans la journée, lors d’une cérémonie à Niamey, le colonel-major nigérien Mamane Sani Kiaou et le colonel allemand Karsten Struss avaient annoncé la fin du retrait des forces et équipements allemands du Niger.

Selon un communiqué signé par le colonel-major Kiaou, chef d’état-major de l’armée de terre du Niger, et le colonel Struss, représentant le ministère allemand de la Défense, « le ministère de la Défense de la République du Niger et le ministère de la Défense de la République fédérale d’Allemagne annoncent l’achèvement du retrait des forces et équipements allemands du Niger, finalisé le 30 août. »

Depuis février 2016, environ 3 200 soldats allemands ont été déployés sur cette base en soutien à l’opération Minusma au Mali. L’Allemagne avait décidé le 6 juillet de mettre fin à l’exploitation de sa base de transport aérien au Niger.

« Cinq vols cargo ont permis de rapatrier en Allemagne 60 membres des forces armées allemandes ainsi que 146 tonnes de matériel, » a précisé le colonel-major Kiaou. Il a ajouté que l’opération s’est déroulée « en toute sécurité » grâce à une coordination exemplaire entre les forces armées nigériennes et allemandes.

L’armée allemande est la troisième force étrangère à quitter le Niger depuis le coup d’état militaire du 26 juillet 2023. Les soldats français se sont retirés en décembre après la dénonciation des accords militaires entre le Niger et la France, et début juin, les soldats américains ont également commencé leur retrait, qui doit se terminer officiellement le 15 septembre.