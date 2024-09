Sommet Chine-Afrique : Beijing accueille les dirigeants africains pour renforcer les relations économiques

La Chine organise un sommet de cinq jours réunissant des dirigeants africains pour approfondir les relations avec le continent. Ce sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, qui se déroulera du lundi au vendredi, est présenté par Pékin comme le plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Des dizaines de dirigeants et délégations sont attendus à ce sommet, qui souligne l’importance des relations entre la Chine et l’Afrique, renforcées par les nombreux prêts accordés par Pékin pour la construction d’infrastructures à travers le continent. Ces projets, comprenant des voies ferrées, ports et routes, ont permis à la Chine d’accéder aux vastes ressources naturelles africaines, telles que le cuivre, l’or et le lithium. Cependant, ces prêts ont aussi suscité des inquiétudes concernant l’endettement croissant de certains pays africains.

La Chine, deuxième économie mondiale, est le principal partenaire commercial de l’Afrique. Selon les médias chinois, le commerce bilatéral a atteint 167,8 milliards de dollars (151,8 milliards d’euros) au premier semestre 2024.

A Pékin, des mesures de sécurité accrues ont été mises en place pour le sommet, avec des routes temporairement fermées pour faciliter le passage des délégations. La ville est décorée de banderoles proclamant l’unité entre la Chine et l’Afrique pour un avenir meilleur.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Pékin tôt lundi pour une visite de quatre jours. Il se rendra également à Shenzhen, la métropole technologique du sud de la Chine. Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique du Sud ont atteint 38,8 milliards de dollars (35,1 milliards d’euros) en 2023, selon la présidence sud-africaine. Ramaphosa participera à une cérémonie de bienvenue au Palais du Peuple, où il signera des accords pour renforcer la coopération économique et technique avec la Chine.

Xi Jinping, président chinois, a également rencontré Félix Tshisekedi, son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC). La Chine est très impliquée en RDC, où elle cherche à exploiter les ressources naturelles telles que le cuivre, l’or, le lithium et les terres rares, bien que cette coopération soit parfois entravée par l’insécurité.

Les dirigeants de Djibouti, où se trouve la seule base militaire chinoise à l’étranger, ainsi que ceux de Guinée équatoriale, du Nigeria, du Mali et d’autres pays sont également arrivés à Pékin pour le sommet.

Les prêts chinois aux pays africains ont atteint leur niveau le plus élevé en cinq ans l’an passé, selon une base de données de l’université de Boston. Les principaux emprunteurs étaient l’Angola, l’Éthiopie, l’Égypte, le Nigeria et le Kenya. Toutefois, le montant total des prêts, à 4,61 milliards de dollars (4,2 milliards d’euros), est en forte baisse par rapport aux sommets de 2016, où ils avaient atteint près de 30 milliards de dollars (27 milliards d’euros).