Tchad : 341 morts et 1,5 million de sinistrés suite aux inondations dévastatrices

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha), les pluies torrentielles ont causé depuis le début de l’été des destructions majeures au Tchad, faisant 341 morts et 1,5 million de sinistrés,

Le bilan du 3 septembre indique que toutes les 23 provinces du pays sont actuellement touchées par les inondations, un phénomène devenu de plus en plus fréquent ces dernières années. Ce rapport révèle également la destruction de 164 079 maisons, la perte de 259 000 hectares de terres agricoles et l’emportement de 66 700 têtes de bétail.

Les réfugiés dans l’est du pays sont particulièrement exposés, avec plus de 40 000 personnes affectées, d’après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). En réponse à cette crise, les Nations Unies ont annoncé lundi une aide humanitaire de 8 millions de dollars pour aider le Tchad à gérer cette situation d’urgence.

Lors d’un briefing, Stéphane Dujarric, porte-parole de l’ONU, a signalé que les inondations continuent de s’intensifier à travers le pays. Il a précisé qu’au moins 340 personnes ont perdu la vie et que plus d’un million d’autres sont touchées par ces intempéries. Il a également souligné que les inondations ont un impact négatif sur l’agriculture, exacerbant une insécurité alimentaire déjà croissante, et menaçant environ 3,4 millions de personnes de famine aiguë pendant la période de soudure actuelle.