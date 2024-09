Sahel : Le Mali suspend TV5 Monde pour trois mois en raison d’un manque d’équilibre dans un reportage

Les autorités de transition au Mali du président Assimi Goïta ont décidé de suspendre pour trois mois la diffusion de la chaîne TV5 Monde en français. Cette mesure fait suite à une décision publiée mercredi, selon laquelle la chaîne aurait manqué « d’équilibre » dans le traitement d’une information.

La Haute Autorité de la Communication (HAC) reproche à TV5 Monde d’avoir rapporté, dans son émission Afrique largement suivie dans le pays, la mort d’au moins quinze civils lors de frappes de drone à Tinzaouatène (nord), sans inclure la version de l’armée malienne.

Cette suspension semble être une réaction à ce que les autorités maliennes considèrent comme des violations des règles journalistiques dans un reportage diffusé le 26 août 2024.

Selon le communiqué de la HAC, le reportage incriminé est jugé déséquilibré car il ne présente que la version des sources du journaliste, qualifiées de concordantes, sans prendre en compte la position des Forces armées maliennes (FAMAs). De plus, le journaliste aurait fait états de fait non vérifiés sans utiliser le conditionnel, ce qui est jugé imprudent par l’autorité.

Cette sanction fait suite à un avertissement adressé à TV5 Monde en mai 2023 pour des manquements similaires. Par le passé, les autorités maliennes avaient également suspendu d’autres médias français tels que France 24 et Radio France Internationale (RFI), et plus récemment France 2 et LCI.