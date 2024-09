Ouagadougou : Le Ghana renforce son soutien au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme

Lors de sa visite de travail à la capitale burkinabè, le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kan-Dapaah, a affirmé l’engagement de son pays à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts pour contrer le terrorisme, comme le rapporte l’Agence d’Information du Burkina Faso (AIB), selon une déclaration officielle faite le mardi à Ouagadougou.

Kan-Dapaah a souligné : « Nous réitérons notre engagement à aider le Burkina Faso à relever le défi sécuritaire ». Il s’exprimait lors d’une réunion en présence de plusieurs membres du gouvernement burkinabè, dont le ministre des Affaires étrangères, Jean Marie Karamoko Traoré.

Le ministre ghanéen a évoqué les relations historiques et excellentes entre les deux nations et a précisé que ce qui affecte le Burkina Faso touche également le Ghana, en raison de leur frontière commune de plus de 630 km.

Il a souligné l’intérêt pour le Ghana de soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et a promis de plaider auprès des institutions internationales, telles que l’Union Africaine (UA), la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les Nations Unies, pour obtenir un soutien supplémentaire pour le Burkina Faso.

Le ministre burkinabè des Affaires étrangères a exprimé la satisfaction de son pays quant à la coopération avec le Ghana, soulignant la bonne collaboration entre les deux nations. Il a également remercié le Ghana pour son accueil des réfugiés burkinabè fuyant la crise sécuritaire, en soulignant l’harmonie entre les réfugiés et le peuple ghanéen.

Le président Nana Akufo-Addo, depuis le 7 janvier 2017, né le 29 mars 1944 à Kyebi, est un avocat et homme d’Etat ghanéen.

Le capitaine Ibrahim Traoré est l’actuel président du Burkina Faso, ayant pris ses fonctions en septembre 2022, après un coup d’Etat militaire. Il est l’un des plus jeunes chefs d’Etat en Afrique.

Né en 1988, Traoré a rapidement gravi les échelons dans les rangs de l’armée burkinabé, se distinguant par ses compétences tactiques et son engagement pour la sécurité nationale.