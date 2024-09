Mali : Le GSIM revendique l’attaque de l’aéroport de Bamako et l’école de la gendarmerie de Faladié 

L’aéroport international de Bamako a été la cible d’une attaque terroriste le mardi 17 septembre 2024, selon un communiqué de l’état-major général des armées du Mali diffusé à la télévision nationale. L’attaque a commencé à 5 h 30 et a visé à la fois la zone aéroportuaire et l’école de gendarmerie de Faladié.

Des individus armés ont tenté de s’infiltrer dans ces zones pour commettre des actes violents. Quelques installations et du matériel ont subi des dommages, mais la situation a été rapidement maîtrisée par les forces de défense et de sécurité, qui ont repoussé l’attaque et neutralisé les assaillants.

Le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), une alliance terroriste liée à Al-Qaïda, a revendiqué l’attaque, diffusant des vidéos montrant des combattants dans le pavillon présidentiel de l’aéroport et incendiant un appareil de la flotte officielle.

Le GSIM a également déclaré que ses combattants avaient infligé de lourdes pertes à leurs adversaires, y compris des membres du groupe russe Wagner, et affirmé avoir détruit six avions militaires, dont un drone, tout en endommageant quatre autres et en neutralisant plusieurs véhicules.

En réponse, le ministère des Transports a annoncé la reprise des vols à l’aéroport international Modibo-Keïta. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné ces attaques, qui ont causé des victimes et des dégâts matériels.