RDC : 11 morts dans des violences intercommunautaires en Ituri

Au moins onze personnes ont été tuées entre dimanche et mardi dans des attaques attribuées à des milices de deux factions rivales en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, après plusieurs semaines de calme, selon des sources militaires et locales.

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Gina, un membre de la communauté Lendu a été tué par des miliciens du groupe Zaïre, rapportent des habitants de la cité située dans le territoire de Djugu. En représailles, des membres de la Codéco (Coopérative pour le développement du Congo), qui se présentent comme les défenseurs des Lendu, ont attaqué Fataki, tuant dix personnes, dont des enfants, au sein de deux familles Hema.

« A Fataki, nous avons enterré dix corps dans une fosse commune. Parmi eux, six membres d’une même famille, dont quatre enfants, et quatre membres d’une autre famille, dont trois enfants », a déclaré une source humanitaire. Selon Justin Gudza, chef du secteur de Walendu Djatsi, les victimes ont été « abattues à coups de machette ».

Gina se trouve à 40 km de Fataki, où se trouvent une base de l’armée congolaise et une base des casques bleus de la Mission de l’ONU en RDC (Monusco). Le porte-parole de l’armée congolaise dans la région a exprimé son inquiétude face à ces « attaques et représailles des groupes armés ». « Depuis plus de deux ans, Fataki était devenu un milieu très calme, avec des activités reprenant et des communautés vivant ensemble », a souligné le lieutenant Jules Ngongo.