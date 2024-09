Tchad : 487 morts suite aux inondations dévastatrices

Le nombre de morts causés par les inondations et les pluies torrentielles qui touchent le Tchad depuis fin juillet a atteint 487, selon les autorités tchadiennes.

« A ce jour, nous avons enregistré 487 décès liés aux inondations et près de 1,7 million de personnes affectées… C’est un chiffre alarmant et nous sollicitons l’aide de nos partenaires au Tchad », a déclaré Mahamat Assileck Halata, vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, confirmant les informations publiées par les Nations Unies vendredi dernier.

Les pluies ont détruit 200 000 maisons et plus de 355 000 hectares de terres agricoles, tandis que 66 000 têtes de bétail ont été perdues dans un phénomène qui a touché 117 des 120 départements du pays, d’après Halata.

Les provinces les plus touchées par ces décès sont Logone Oriental et Mayo-Kebbi Ouest, au sud, ainsi qu’Ouaddaï et Wadi Fira, à l’est. La province du Lac (ouest) concentre cependant le plus grand nombre de personnes touchées par cette catastrophe.

Cette situation aggrave les conditions d’une population déjà vulnérable en raison de la pauvreté chronique, du sous-développement, des conflits et de l’instabilité politique.