Niger : Visite du FMI pour évaluer les programmes d’appui économique

Le Premier ministre de la transition nigérienne, Ali Mahamane Lamine Zéine, a reçu, mardi à Niamey, une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par Antonio David, chef de division adjoint pour le département Afrique.

Selon l’Agence nigérienne de presse (ANP), les discussions ont principalement porté sur la revue des programmes d’appui du FMI. La délégation a également abordé avec le Premier ministre les lignes directrices de cette mission, qui vise à renforcer la stabilité macroéconomique, à poser les fondations d’une croissance inclusive et à promouvoir la résilience face au changement climatique, a déclaré M. Antonio David à la presse.

Il a également mentionné que des discussions ont eu lieu concernant les perspectives économiques à moyen et long terme du Niger pour atteindre les objectifs de développement fixés par les autorités.

« Les impressions sont très positives, les lignes directrices sont claires et nous allons collaborer étroitement avec les autorités nigériennes pour finaliser ces revues dans les meilleurs délais », a-t-il ajouté.

Le Conseil d’administration du FMI a, en juillet dernier, finalisé la quatrième et la cinquième revues du programme économique et financier du Niger, qui est soutenu par l’accord de la facilité élargie de crédit (FEC). Par ailleurs, la première revue de l’accord relatif à la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) a également été réalisée.