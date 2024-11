Nigeria : Le nord du pays est sans électricité après des sabotages jihadistes

Le nord du Nigeria est plongé dans l’obscurité depuis près de deux semaines en raison de sabotages perpétrés par des jihadistes, privant des millions de personnes d’électricité et paralysant l’économie régionale. Selon les autorités, des jihadistes ont vandalisé la ligne de transmission reliant Shiroro à Mando, dans l’État du Niger, affectant la fourniture d’électricité dans 19 des 36 États du pays, comme l’a indiqué la Transmission Company of Nigeria (TCN).

Plus de 220 millions d’habitants du Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, sont déjà habitués aux coupures fréquentes en raison d’un réseau électrique insuffisant. Cependant, les attaques jihadistes dans le nord du pays ont exacerbé cette situation ces dernières années.

Ndidi Mbah, porte-parole de la TCN, a précisé que les réparations avaient été retardées par des préoccupations de sécurité face aux menaces d’attaques. L’État du Niger, qui abrite la plus grande centrale hydroélectrique du pays, a depuis des années souffert d’une insurrection jihadiste qui a causé plus de 40 000 morts et déplacé 2 millions de personnes en quinze ans.

Les habitants de Katsina font également face à une grave pénurie d’eau due aux actes de vandalisme, avec des prix d’eau potable ayant augmenté de cinq fois. L’accès à l’eau potable est actuellement difficile pour de nombreux foyers.