Tchad : 40 soldats tués lors de l’attaque contre une base militaire 

Au moins 40 soldats ont été tués lors d’une attaque contre une base militaire dans l’ouest du pays, a déclaré la présidence tchadienne lundi. Le président Mahamat Déby Itno a visité la base de Barkaram, une île de la région du Lac, tôt le matin et a annoncé le lancement d’une opération militaire pour traquer les assaillants, selon un communiqué de la présidence. Les autorités tchadiennes ont décrété lundi un deuil national de 3 jours, au lendemain de ces attaques de la base militaire.

Le Tchad lutte depuis longtemps contre une insurrection dans l’ouest du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Le gouvernement a attribué des attaques précédentes dans la région au groupe terroriste Boko Haram. En mars, une attaque que le gouvernement a imputée à Boko Haram a tué sept soldats, ravivant les craintes de violence dans la région du Lac Tchad, après une période de paix suite à une opération réussie lancée en 2020 par l’armée tchadienne pour détruire les bases du groupe extrémiste.

Les écoles, les mosquées et les églises ont rouvert et les organisations humanitaires sont revenues. Boko Haram, qui a lancé une insurrection il y a plus d’une décennie contre l’éducation occidentale, cherche à établir la loi islamique dans le nord-est du Nigeria. L’insurrection s’est étendue aux voisins d’Afrique de l’Ouest, y compris le Cameroun et le Niger.