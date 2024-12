Tchad : 27 morts dans une attaque menée par des hommes armés de la RCA

Au moins 27 personnes ont été tuées lundi dans le sud du Tchad lors de violents affrontements entre des pasteurs et des hommes armés venus de la République centrafricaine (RCA).

Les événements se sont déroulés dans la localité de Maro, situées dans la province du Moyen-Chari. Un groupe armé, venu de la RCA, a attaqué des pasteurs et des gendarmes locaux, selon Moustapha Ali, le commandant de la gendarmerie de Maro.

Les assaillants ont dérobé 123 têtes de bétail d’un camp situé près de Maro, à seulement 25 kilomètres de la frontière avec la RCA. Ils ont tué six pasteurs et cinq gendarmes, mais ont été rapidement poursuivis par d’autres gendarmes arrivés en renfort à la frontière. 16 d’entre eux ont été tués, tandis que les autres ont fui en traversant la frontière vers la RCA.

Les provinces du sud du Tchad sont régulièrement le théâtre de violences variées, allant des affrontements entre pasteurs musulmans nomades et agriculteurs sédentaires autochtones (principalement chrétiens ou animistes), à des combats entre rebelles venus de la RCA et l’Armée tchadienne.

D’après un rapport de l’Office de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), les affrontements intercommunautaires au Tchad ont fait plus de 500 morts, 600 blessés et plus de 7 000 déplacés en 2022.