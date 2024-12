RDC : L’UE accorde 20 millions d’euros pour renforcer les capacités des FARDC à sécuriser le territoire congolais

L’Union européenne (UE) a annoncé un engagement financier de 20 millions d’euros pour soutenir la 31e Brigade de réaction rapide des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) dans sa mission de sécurisation et de protection des populations civiles sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué de presse, l’UE exprime son intention d’aider les FARDC face aux conflits en cours et à la présence de nombreux groupes armés sur le sol congolais. L’Union européenne a donc décidé de soutenir cette brigade dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, suite à une demande des autorités congolaises.

Ce financement permettra, grâce à la collaboration du ministère belge de la défense, d’équiper la brigade avec des matériels non létaux individuels et collectifs, afin d’améliorer ses performances. De plus, certaines infrastructures de leur casernement seront réhabilitées.

Pour assurer le bon déroulement de ce projet, l’UE a mis en place des mécanismes de contrôle et de suivi sur le terrain afin de garantir une utilisation optimale des équipements fournis.