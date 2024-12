Niger : Stratégie nationale de désarmement, de démobilisation et de réintégration 

Le Colonel-Major Oumarou Tawayé, Gouverneur de la région de Tahoua, a présidé, le mercredi 4 décembre 2024, la cérémonie d’ouverture d’une consultation régionale pour l’élaboration de la stratégie nationale de désarmement, démobilisation, réintégration et la prise en charge de la reddition des personnes associées aux groupes armés non étatiques au Niger (SNDDR/R).

Cette consultation a réuni des responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), des préfets des départements, ainsi que des autorités coutumières. Elle vise à faciliter la collecte de données détaillées afin de combler les lacunes des connaissances existantes et d’établir un diagnostic complet pour l’élaboration de la stratégie nationale de désarmement, démobilisation, réintégration et reddition des personnes affiliées à des groupes armés non étatiques. Elle cherche aussi à améliorer la compréhension des expériences passées en matière de prise en charge des repentis et du processus DDR, en recueillant des informations sur les réussites et échecs des initiatives précédentes et en identifiant clairement les obstacles rencontrés.

Lors de cette cérémonie, le Gouverneur Tawayé a rappelé les succès obtenus par les forces de défense et de sécurité, soulignant que ces avancées, soutenues par la volonté et la détermination des plus hautes autorités du pays, ont entraîné de nombreuses défections au sein des groupes non étatiques. Cette situation provoque une panique généralisée et une déroute, marquant ainsi le moment propice pour la démobilisation.

Le Gouverneur a également précisé que ces consultations permettront de mieux cerner les besoins spécifiques de la région pour une réintégration globale et communautaire, adaptée aux contextes locaux et répondant aux besoins réels des communautés. L’objectif est de promouvoir la paix et la stabilité durable dans les régions affectées par les conflits.

De son côté, M. Sidi Mohamed, chef de mission du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration Territoriale, a salué les résultats des mesures prises par l’Etat depuis le 26 juillet 2023 pour consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale.

Par ailleurs, suite à la reddition des éléments du FPL et du MJRN le 27 novembre 2024, les membres de la communauté Kawarienne ont salué cet acte en faveur de la paix et de la stabilité du Niger. M. Chégou Abdourahamane, leader communautaire et ancien député, a exprimé sa satisfaction, soulignant que cette dynamique montre que la paix est en marche, notamment dans cette zone avec l’acceptation des citoyens du Kawar de remettre leurs armes.

L’ancien élu national a également souligné que cette démarche répond à l’appel du Chef de l’État, qui invite tous les citoyens nigériens en conflit avec l’ordonnancement actuel à revenir au pays et à participer à la construction nationale. Il a précisé que cette tradition, soutenue par les autorités, a permis la reddition de plus de 400 hommes, qui ont déposé leurs armes, munitions et véhicules après plusieurs mois de négociations.

Enfin, il a appelé les citoyens encore en conflit avec l’ordre républicain et détenant des otages, notamment le préfet de Bilma et ses collaborateurs, à libérer ces autorités pour garantir une paix durable dans cette région, riche en ressources naturelles telles que le pétrole et l’or.