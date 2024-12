Angola : Echec des négociations entre la RDC et le Rwanda à Luanda 

La rencontre entre les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, prévue dimanche à Luanda, a été annulée. Félix Tshisekedi, président congolais, et Paul Kagame, président rwandais, devaient se retrouver pour un sommet organisé par João Lourenço, le président angolais et médiateur de l’Union africaine (UA) dans le conflit entre Kinshasa et Kigali.

Deux jours avant la rencontre, les deux parties affichaient un optimisme quant à la possibilité de signer un accord. Cependant, samedi, une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays à Luanda, portant sur les conditions de l’accord, s’est prolongée tard dans la nuit sans parvenir à un accord.

Giscard Kusema, porte-parole de la présidence congolaise, a indiqué dimanche que l’impasse provenait de la condition posée par le Rwanda, qui exigeait un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant la signature de l’accord. Félix Tshisekedi était déjà arrivé à Luanda, tandis que Paul Kagame, estimant que le sommet n’était plus pertinent après l’échec de la réunion ministérielle, ne s’y est pas rendu.

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a évoqué l' »intransigeance » des négociateurs congolais comme raison de l’annulation, tandis que le ministère rwandais a dénoncé les « menaces constantes » émanant des responsables congolais, y compris du président Tshisekedi, concernant un changement de régime au Rwanda.

De son côté, le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete António, a expliqué que les parties n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur tous les points du dossier.

Le M23, groupe armé soutenu par Kigali, contrôle depuis novembre 2021 une grande partie de l’est de la RDC, riche en ressources minières. La ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, est encerclée par les rebelles et les forces rwandaises. De plus, Kigali considère les FDLR, un groupe armé composé d’anciens responsables hutu du génocide de 1994, ainsi que d’autres milices pro-Kinshasa opérant dans l’est de la RDC, comme une menace permanente.