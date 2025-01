Libye : Plus de 260 migrants retenus par des trafiquants dans des conditions inhumaines

Plus de 260 migrants africains ont été retrouvés dans une ferme située dans la région d’Al Wahat, à l’est de la Libye, après avoir été retenus contre leur volonté par des trafiquants, a rapporté l’Agence de presse libyenne ce mercredi. Parmi eux se trouvaient des femmes et des enfants, tous dans un état de santé préoccupant, affaiblis par la faim, la soif et diverses maladies, selon un responsable de l’hôpital d’Al Wahat.

Un membre de l’équipe de secours de l’Hôpital Jalo, situé également dans la région, a précisé que l’alerte provenait de l’Autorité de lutte contre l’immigration irrégulière, indiquant que des migrants originaires d’Éthiopie, du Soudan, du Tchad et de Somalie avaient besoin d’être secourus, victime de conditions inhumaines.

Des associations caritatives locales à Jalo ont apporté de l’aide aux migrants, en leur fournissant nourriture et vêtements pour soulager leur détresse.

La Libye, plongée dans le chaos politique et sécuritaire depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, est devenue un point de transit majeur pour les migrants africains cherchant à rejoindre l’Europe.

Divisée entre deux gouvernements rivaux, à Tripoli et à Benghazi, la Libye est désormais l’un des principaux foyers du trafic d’êtres humains, où des milliers de migrants sont pris en otage par des trafiquants, tandis que d’autres perdent la vie en mer en tentant de rejoindre les côtes italiennes.