Niger : Formation des FDS et des acteurs humanitaires sur la lutte contre les engins explosifs et les mines terrestres

Le général de brigade Ibrah Boulama Issa, gouverneur de la région d’Agadez, a présidé, le mardi 11 février 2025, la cérémonie d’ouverture d’un atelier visant à renforcer les capacités des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des acteurs humanitaires dans la lutte contre les engins explosifs improvisés (EEI), les restes explosifs de guerre (REG) et les mines terrestres, selon l’ANP.

Dans son discours, le gouverneur a souligné l’importance de cet atelier pour la formation et la sensibilisation des FDS et des acteurs humanitaires des régions de Tahoua et Agadez aux dangers des engins explosifs, à la prévention de leurs effets néfastes, et au renforcement des connaissances des forces de sécurité. Il a également mis en avant la nécessité de renforcer la mise en œuvre des instruments internationaux concernant le contrôle des engins explosifs, instruments que le Niger a signés et ratifiés.

Ces conventions comprennent, entre autres, celle de 1997 sur l’interdiction des mines antipersonnel, celle de 2008 sur l’interdiction des armes à sous-munitions, ainsi que la convention de 1980 des Nations Unies sur certaines armes classiques. Face à la menace des engins explosifs, la Commission nationale de contrôle des armes illicites (CCAI) a signé un partenariat avec l’UNHCR, en tenant compte de son expertise en matière de formation et de sensibilisation sur les dangers des engins explosifs, pour mener à bien cette activité, en parfaite cohérence avec les objectifs du Conseil National de la Sécurité Publique (CNSP).

Le gouverneur a encouragé les participants à suivre attentivement les modules qui seront présentés et dispensés par des experts nationaux de la CCAI et du génie militaire.

Cette formation, destinée aux FDS et aux acteurs humanitaires des régions de Tahoua et Agadez, s’étendra sur une période de cinq jours.