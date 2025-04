Burkina Faso : Le gouvernement relance le projet d’infrastructures universitaires à Dori

Le gouvernement burkinabè a approuvé mercredi, en Conseil des ministres, un décret déclarant d’utilité publique urgente le projet de construction d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) ainsi que d’une cité universitaire à Dori, dans la région du Sahel.

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Adjima Thiombiano, le Burkina Faso a obtenu un financement depuis 2020 avec l’appui de partenaires techniques et financiers pour réaliser ces infrastructures au profit du Centre universitaire de Dori.

Cependant, malgré l’identification d’un site, les travaux n’ont pas encore pu démarrer en raison de l’inaccessibilité du terrain prévu. « Malgré les nombreuses négociations engagées, le site reste indisponible pour la construction », a précisé le ministre.

Créé en 2018, le Centre universitaire de Dori propose actuellement cinq filières : Production et santé animales, Mines et carrières, Sciences économiques et de gestion, Lettres modernes et Socio-anthropologie. La mise en place de cette nouvelle UFR et d’une cité universitaire vise à renforcer l’offre de formation et les conditions d’accueil des étudiants dans cette région.