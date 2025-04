Mali : Aide d’urgence de 129 millions de dollars du FMI face aux dégâts des inondations

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, le mercredi, un déboursement immédiat de 129 millions de dollars en faveur du Mali, pour soutenir le pays après les violentes inondations de septembre et octobre 2024, qui ont causé la mort d’au moins 75 personnes et affecté plus de 250 000 habitants.

Selon le FMI, ces intempéries ont provoqué d’importants dégâts sur les infrastructures, l’agriculture et les moyens de subsistance, aggravant une situation déjà tendue par l’insécurité alimentaire, les difficultés économiques et la crise sécuritaire.

Cette aide d’urgence s’inscrit dans le cadre d’un programme de soutien de 11 mois, durant lequel le gouvernement malien s’est engagé à mener plusieurs réformes, dont le renforcement de l’administration fiscale, l’élargissement de la base d’imposition et l’amélioration des performances des services publics, notamment celles de la société publique Énergie du Mali (EDM).

Ce soutien arrive alors que l’aide au développement mondiale enregistre un recul inédit depuis six ans, selon l’OCDE. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et la France, ont réduit leurs engagements. Paris prévoit une baisse de plus de 20 % de son budget dédié en 2025.

Le Mali fait face à une grave crise sécuritaire et économique, alimentée par l’instabilité régionale, les violences de groupes armés affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique, ainsi que les tensions intercommunautaires et interethniques.