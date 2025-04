Niger–Tchad : Synergie renforcée entre Diffa et le Lac face aux défis communs

Le Gouverneur de la région de Diffa, le Général de Brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, et le Délégué Général du Gouvernement du Tchad pour la province du Lac, le Général de Brigade Saleh Haggard Tidjani, ont tenu le mercredi 16 avril 2025 une rencontre de haut niveau dans le village nigérien de Blabirine, à la frontière entre le Niger et le Tchad. Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur des sujets d’intérêt commun, notamment la sécurité, la coopération économique et sociale entre les deux régions frontalières.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi des engagements pris lors de la visite du Gouverneur du Lac à Diffa en 2024, visant à renforcer la collaboration entre ces deux territoires voisins. Après une première session avec les membres des deux délégations, les deux gouverneurs ont poursuivi leurs échanges en tête-à-tête pour approfondir les stratégies de lutte contre l’insécurité, notamment face à la menace de Boko Haram, les conflits liés à la transhumance, ainsi que les vols de bétail, qui affectent les populations des deux côtés de la frontière.

À l’issue de cette rencontre, les deux gouverneurs ont pris la parole devant la presse. Le Général Bagadoma a déclaré : « Nous avons discuté de questions cruciales telles que la sécurité, la transhumance, les vols de bétail, ainsi que les échanges économiques. Nous avons évalué les mécanismes conjoints mis en place pour lutter contre les crimes et garantir une circulation sécurisée. Nous renouvelons notre engagement à collaborer étroitement pour le bien-être de nos populations».

Le Gouverneur de Diffa a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités tchadiennes pour leur coopération et leur esprit de bon voisinage. Il a réaffirmé l’engagement du Niger, sous la direction du Président Abdourahamane Tiani et du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, à maintenir cette dynamique positive de coopération.

De son côté, le Général Saleh Haggard Tidjani a salué la qualité des relations entre le Tchad et le Niger, notamment entre la province du Lac et la région de Diffa, et a souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération entre les deux pays pour la paix et le développement des populations frontalières.