Mali : Au moins 48 morts dans un effondrement sur une mine d’or illégale

Le Mali a été frappé samedi par un tragique accident sur un site d’orpaillage illégal, où un effondrement a coûté la vie à au moins 48 personnes. L’incident s’est produit dans l’ouest du pays, une région où les accidents liés aux activités minières sont fréquents. Ce nouveau drame a fait encore une fois ressurgir la problématique des conditions de travail précaires sur les sites d’exploitation artisanale, notamment dans un pays où l’or représente une part essentielle de l’économie.

Le drame a eu lieu sur un site d’orpaillage illégal, dans la zone de Bilaly Koto, sur une mine autrefois exploitée par une entreprise chinoise. Selon une source locale, « le bilan est de 48 morts à la suite de l’éboulement », précisant que les victimes sont principalement des « jeunes femmes ».

Cet accident tragique souligne une réalité dure à accepter pour les populations locales, principalement des orpailleurs artisanaux qui se rendent sur ces sites dans l’espoir de trouver de l’or.

Les mines d’or artisanales sont un secteur majeur mais extrêmement risqué au Mali, un pays classé parmi les plus pauvres au monde. Pourtant, le pays est l’un des plus grands producteurs d’or en Afrique. Le secteur minier représente environ un quart du budget national, selon un rapport de la Banque Mondiale publié en 2023. Ce secteur, bien que crucial pour l’économie du pays, souffre de nombreuses irrégularités, et les sites illégaux sont devenus des lieux de travail pour des milliers de personnes qui prennent des risques considérables.

Les autorités maliennes peinent à réguler cette exploitation illégale, où les conditions de travail sont très dangereuses. Les orpailleurs artisanaux, souvent des femmes et des jeunes, travaillent sans aucune protection, creusant des galeries dans des sols instables, avec l’espoir de découvrir de l’or.

Ce n’est pas la première fois que le Mali est endeuillé par un tel drame. En janvier dernier, un autre effondrement dans le sud du pays avait causé la mort de plusieurs orpailleurs, dont une dizaine de femmes. De plus, en 2023, un effondrement particulièrement meurtrier avait coûté la vie à plus de 70 personnes dans le sud du Mali.

Si l’or attire de grands groupes étrangers opérant avec des autorisations gouvernementales, les autorités ont du mal à endiguer l’exploitation illégale, qui continue de prospérer. Les orpailleurs artisanaux viennent de toute la région ouest-africaine, attirés par la possibilité d’un gain rapide, mais souvent au prix de leur sécurité et de leur vie.

Cet accident soulève des questions sur la sécurité et la régulation du secteur minier au Mali, et plus largement sur l’avenir de l’orpaillage artisanal dans cette région où les tragédies deviennent malheureusement trop fréquentes.