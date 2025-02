Tchad : Des millions de personnes menacées par l’insécurité alimentaire selon l’ONU

L’ONU a alerté mardi sur la menace grandissante de l’insécurité alimentaire au Tchad, affectant des millions de personnes. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), environ 2,4 millions de personnes sont actuellement touchées, et ce chiffre pourrait grimper à 3,7 millions, soit 20% de la population, pendant la période de soudure, qui s’étend de juin à août.

La période de soudure, avant les premières récoltes, est marquée par une pénurie de stocks alimentaires, et le manque de céréales de la récolte précédente, aggravé par des hausses de prix et parfois par la spéculation, rend la situation encore plus critique.

En outre, plus de deux millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition, dont plus de 500 000 se retrouveront en situation critique dans les mois à venir en l’absence de traitements adéquats, a ajouté l’agence onusienne.

L’ONU a expliqué que cette crise alimentaire est principalement causée par des chocs multiples, tels que des catastrophes naturelles, notamment des inondations, qui ont détruit des terres agricoles, ainsi que par la hausse des prix des produits de première nécessité.

Pour répondre à ces urgences, le plan de réponse humanitaire lancé pour le Tchad cette année nécessite plus d’un milliard de dollars.