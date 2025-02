Burkina Faso : 20 millions de dollars du Koweït pour l’aménagement de zones irriguées

Le Burkina Faso a récemment signé un accord avec le Fonds koweïtien pour le Développement Économique Arabe (FKDEA), qui accorde un prêt de 20 millions de dollars (environ 12 milliards de FCFA) pour l’aménagement de 2.000 hectares de terres irriguées dans l’ouest du pays. Cette collaboration fait suite à la signature d’un autre accord avec le Fonds saoudien pour le Développement, marquant ainsi un progrès significatif dans la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de ce projet.

D’un coût total de 37 milliards de FCFA, ce projet bénéficie du soutien de plusieurs partenaires financiers, en plus de l’État burkinabè, selon un communiqué du ministère de l’Économie et des Finances cité par la presse locale.

L’agriculture constitue un pilier majeur de l’économie burkinabè, représentant 35% du PIB et employant plus de 82% de la population active. Afin de contrer les impacts des changements climatiques, le pays a pour ambition de renforcer son secteur agricole en développant un système d’irrigation sur 2.000 hectares.

L’objectif de ce projet est de moderniser le paysage agricole du Burkina Faso, diversifier les productions agricoles et répondre aux besoins croissants en matière de sécurité alimentaire. À terme, ce programme devrait permettre de produire plus de 40.000 tonnes de produits agricoles chaque année et créer environ 8.000 emplois directs, notamment pour les femmes et les jeunes, ainsi que de nombreux emplois indirects.

Ce projet constitue une étape clé pour soutenir le développement durable de l’agriculture au Burkina Faso et contribuer à la résilience du pays face aux défis climatiques.