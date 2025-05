Niger : Le Gouverneur félicite les forces de sécurité au nom de Tiani

Le Gouverneur de la région de Diffa, le Général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a présidé ce mardi un conseil régional de sécurité (CRS) extraordinaire. L’objectif principal était de faire un point sur la situation sécuritaire dans la région, récemment marquée par des incidents et tentatives d’incursions de groupes terroristes, notamment dans les départements de N’guigmi et Bosso, selon la presse nigérienne.

Bien que les Forces de défense et de sécurité (FDS) aient réussi à repousser efficacement ces attaques, la vigilance demeure essentielle. Le Gouverneur a salué le professionnalisme des FDS, soulignant l’importance d’intensifier la coopération entre services de sécurité et avec la population locale pour prévenir toute infiltration terroriste.

Le Général Bagadoma s’est rendu également aux postes de contrôle 1 et 2 de la police, situés à la sortie de Diffa, près de la rivière Komadougou, qui avaient été attaqués dans la nuit du 5 au 6 mai par des éléments de Boko Haram. Cette attaque, qualifiée de « lâche et barbare » par le Gouverneur, était la deuxième en deux mois contre ces positions stratégiques.

Le Gouverneur a exprimé sa reconnaissance aux agents de police pour leur courage et a transmis les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités du Niger, notamment du président de la république, le général Abdourahamane Tiani, chef suprême des armées.

Il a également rappelé que la lutte pour la souveraineté et la sécurité du Niger est permanente. Après la riposte initiale, les forces de sécurité ont neutralisé les assaillants suite au soutien aérien de l’armée nigérienne.