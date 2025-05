Niger : Le PAM s’engage pour des solutions durables

Le 14 mai 2025, le Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances du Niger, Ali Mahaman Zeine, a reçu une délégation du Programme Alimentaire Mondial (PAM), conduite par Stanlake Samkange, directeur des partenariats multilatéraux et des programmes pays.

Lors de cette audience, M. Samkange a affirmé l’engagement du PAM à soutenir le Niger dans la réalisation de ses objectifs de développement. L’agence onusienne souhaite réorienter ses interventions vers des actions à long terme, avec pour ambition de réduire les besoins humanitaires persistants dans le pays.

Le PAM prévoit ainsi de collaborer avec le gouvernement pour renforcer la résilience des populations, accroître la production agricole et restaurer les terres dégradées. « Nous devons sortir de l’approche purement humanitaire et investir dans des solutions durables », a souligné M. Samkange.

Le même jour, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le colonel Abdoulkadri Amadou Daouda, a fait le point sur le projet des 15 000 parcelles viabilisées de Bangoula, à Niamey. Financé à hauteur de 11,9 milliards de FCFA par l’État, ce programme vise à améliorer l’accès au logement pour les travailleurs nigériens.

A la date du 10 mai 2025, 1 432 demandeurs ont été déclarés éligibles à la première campagne de souscription, dont 230 ont reçu une attribution définitive et 184 ont pris possession de leurs clés. Les travaux de voirie pour le premier bloc de 3 000 parcelles ont été réalisés, et 714 clôtures ont été réceptionnées.

Le ministre a annoncé une deuxième campagne de souscription pour juin 2025. Les bénéficiaires prendront en charge la construction des clôtures, dont le coût varie entre 1,25 et 2,2 millions de FCFA, avec des facilités de paiement allant jusqu’à 7 ans.

Le succès du projet repose, selon le ministre, sur la mobilisation des bénéficiaires, syndicats, banques, promoteurs et institutions publiques.