Mali : La pisciculture, un espoir pour l’autosuffisance en poisson

Face à la raréfaction du poisson dans les cours d’eau, la pisciculture connaît un essor prometteur à Ségou, au Mali. Portée par des jeunes entrepreneurs et soutenue par divers projets, cette activité apparaît comme une solution durable pour atteindre l’autosuffisance en protéines animales.

Mamoutou Sissoko, diplômé en agroéconomie de l’Université de Ségou, dirige l’entreprise « Kanyela-Agri » depuis 2020. Avec quatre bacs hors sol et deux étangs, il élève tilapias et clarias. Il valorise les déchets organiques des poissons pour fertiliser son potager, générant un revenu mensuel de près de 500 000 FCFA. Toutefois, il dénonce la flambée des prix des aliments piscicoles, qui freine la croissance du secteur.

Autre exemple : Madou Diarra, formé à Molodo, a fondé la ferme piscicole « Kosso ». Elle produit des alevins, offre des formations, et permet de se lancer avec un capital de 300 000 FCFA. Il souligne le besoin de spécialistes en pathologie piscicole et appelle à une consommation accrue des poissons locaux.

Mahamadou Kané, fort de 20 ans d’expérience, dirige une ferme familiale à Banankoro. Avec 16 bassins et une écloserie de 100 000 alevins par an, il allie pisciculture, maraîchage et riziculture sur 5 hectares. Il produit aussi ses propres aliments flottants.

Selon Baréma Koïta, chef du secteur pêche de Ségou, la pisciculture s’est développée grâce à un projet lancé en 1979 avec l’appui de l’USAID. Aujourd’hui, la région compte 131 étangs, 115 bacs hors sol et 2 cages flottantes. Les tilapias et clarias sont les espèces les plus adaptées.

Parmi les défis figurent le coût élevé des intrants, le manque d’agents techniques et l’insécurité. Koïta plaide pour un meilleur accès aux intrants, la sécurisation des sites, et le renforcement des capacités des pisciculteurs.

Des projets comme Jègè ni Jaba et le PRTD appuient cette dynamique.

Malgré les contraintes, la pisciculture à Ségou démontre un fort potentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois durables.