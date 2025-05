Niger : Trois chauffeurs routiers tués dans une attaque près de la frontière burkinabè

Trois chauffeurs routiers ont été tués dimanche lors d’une attaque perpétrée par des hommes armés entre le nord du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger, une région régulièrement ciblée par des groupes jihadistes. L’information a été confirmée lundi par l’Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger (Uttan).

Dans un communiqué, le syndicat a dénoncé « l’attaque lâche et barbare » survenue le 18 mai contre un convoi de ravitaillement circulant sur l’axe Dori – Téra, deux localités situées respectivement dans le nord du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger. L’assaut a coûté la vie à trois conducteurs nigériens. Le syndicat fait également état de « plusieurs blessés par balles ».

Face à cette nouvelle tragédie, l’Uttan exhorte les autorités militaires nigériennes à prendre des « mesures urgentes » pour sécuriser les routes les plus exposées, en particulier celles empruntées régulièrement par les convois de transport et de ravitaillement. « Nos camarades ne peuvent continuer à risquer leur vie, alors qu’ils jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement et le fonctionnement de l’économie nationale », souligne l’organisation syndicale.

Ce n’est pas la première fois que les transporteurs sont la cible de violences dans cette zone frontalière. Déjà en novembre 2024, le syndicat avait déploré la mort de plusieurs de ses membres lors d’attaques qualifiées de terroristes.

En raison d’un différend diplomatique avec le Bénin, accusé par le régime militaire de Niamey d’abriter des bases françaises suspectées de soutenir des groupes jihadistes, le Niger a fermé sa frontière avec ce pays. Cette fermeture a contraint les autorités nigériennes à se tourner vers les ports du Togo et du Ghana pour leurs approvisionnements.