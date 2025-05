Burkina Faso : Des kits d’hygiène pour renforcer la prévention dans les écoles et centres de santé de Gourcy

Dans le cadre d’un projet de santé communautaire, l’Association Monde Rural (AMR), en partenariat avec IRC, a remis 40 kits d’hygiène et de prévention aux écoles et formations sanitaires de la commune de Gourcy, dans la région du Nord. La cérémonie a eu lieu le lundi 19 mai 2025 à Gourcy.

Au total, 20 kits de prévention contre les infections et 20 kits d’hygiène ont été distribués. L’initiative s’inscrit dans le projet intitulé « Santé, droit sexuel et reproductif, protection et autonomisation socioéconomique des femmes dans un contexte de crise dans le Nord du Burkina », soutenu financièrement par la Fondation IREINE.

Selon Armel Oubda, responsable WASH de l’AMR, ces équipements visent à protéger à la fois les agents de santé et les usagers des centres médicaux, tout en contribuant à l’amélioration de l’hygiène dans les écoles primaires.

Soguiri Yacouba, représentant le médecin-chef du district sanitaire de Gourcy, a assuré que les kits seront répartis entre le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), ainsi que certaines cliniques locales.

Du côté de l’éducation, Tido Sogoba, représentant les structures scolaires, a salué cette action et plaidé pour une extension de l’initiative à un plus grand nombre d’écoles.

« Prenez soin de ce matériel et veillez à son bon usage », a exhorté Abdoulaye Sawadogo, directeur à la vie associative de l’AMR, lors de la remise symbolique des kits.

Le projet, prévu pour durer trois ans, couvre également la commune de Ouahigouya, selon l’Agence presse burkinabé (AIB).