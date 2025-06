Burkina Faso : Ibrahim Traoré exhorte les Burkinabè à s’investir pleinement dans le développement national

Lors de la cérémonie de montée des couleurs organisée lundi au palais présidentiel de Koulouba, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé un appel solennel aux Burkinabè : celui de s’engager résolument dans le travail pour bâtir un Burkina Faso prospère.

« Le Burkinabè est reconnu pour son courage, sa résilience, son sens du devoir et son goût du travail », a rappelé le chef de l’État, soulignant que ces qualités doivent être cultivées et renforcées pour permettre au pays d’avancer.

Il a également salué l’image positive que les Burkinabè projettent à l’étranger : « Où que vous alliez, en Afrique ou ailleurs, vous trouverez des Burkinabè. Ce sont leurs valeurs d’intégrité et de labeur qui les distinguent ».

Le président Traoré a enfin encouragé tous les fils et filles du pays à rester fidèles à ces principes et à redoubler d’efforts, non seulement pour l’épanouissement du Burkina Faso, mais aussi pour le succès de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel.