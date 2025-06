Niger : Le ministre de l’Intérieur réceptionne des équipements destinés aux forces de défense et de sécurité

Le ministre d’Etat, de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, a procédé ce jeudi 12 juin 2025 à la réception d’un important lot de matériels roulants et de sécurité, destinés aux forces de défense et de sécurité (FDS).

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la montée en puissance progressive des FDS, illustrant les efforts déployés par l’Etat nigérien pour renforcer les capacités opérationnelles de ses forces sur le terrain.

Selon le général Toumba, ces équipements ont été entièrement financés sur fonds propres de l’Etat, en réponse aux critiques mettant en doute la sincérité de l’engagement gouvernemental :

« Le peuple nigérien a droit à une information juste, loin des rumeurs que certains diffusent », a-t-il affirmé.

Le matériel réceptionné comprend notamment un grand nombre de véhicules militaires (dont une partie déjà livrée au haut commandement de la Garde nationale), 11 320 pneus,1 495 batteries,68 800 litres d’huile moteur.

A cela s’ajoutent des équipements de protection individuelle destinés à la Police nationale, à travers l’Inter-Groupement des Compagnies Nigériennes de Sécurité (IGCNS).

Le général Toumba a rappelé le contexte dans lequel intervient cette dotation : « Nous sommes en guerre, une guerre menée contre des éléments soutenus par des puissances étrangères qui ne nous veulent pas du bien ».

Il a salué l’engagement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), appuyé par le président de la République, le général d’armée Abdourahamane Tiani, dans le soutien sans faille aux FDS.