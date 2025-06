Mali : Un partenariat stratégique renforcé par la signature de nouveaux accords à Moscou

Lors d’une visite officielle en Russie, le président de la Transition du Mali, le Général d’armée Assimi Goïta, et le président russe Vladimir Poutine ont consolidé les liens entre leurs deux pays en signant plusieurs accords de coopération. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat bilatéral entre Bamako et Moscou.

Trois accords ont été paraphés lundi dans la capitale russe, touchant des domaines variés tels que le commerce, l’énergie, les sciences, ainsi que les relations politiques, diplomatiques et sécuritaires.

Le premier texte porte sur la mise en place d’une Commission intergouvernementale russo-malienne, dédiée à la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Selon un communiqué de la présidence malienne, cet accord vise à intensifier les échanges entre les deux nations et à faire émerger des projets conjoints à forte valeur ajoutée. Il pourrait également faciliter l’accès du Mali à des technologies avancées et aux marchés russes, tout en attirant des investissements russes dans des secteurs clés du développement du pays.

La présidence souligne en outre que cet instrument pourrait renforcer le soutien de la Russie aux positions diplomatiques du Mali dans les instances internationales.

Le deuxième accord, conclu avec la société nucléaire russe ROSATOM, concerne l’utilisation pacifique de l’énergie atomique. Ce partenariat stratégique est présenté comme une réponse structurelle à la crise énergétique que traverse le Mali. Il prévoit notamment la construction d’infrastructures, le transfert de compétences et de technologies, ainsi que la formation de ressources humaines locales. En réduisant la dépendance énergétique du Mali, cet accord est vu comme un levier pour son développement industriel et sa souveraineté énergétique.

Enfin, le troisième document établit les principes fondamentaux des relations bilatérales entre les deux Etats. Il réaffirme une volonté partagée d’instaurer un partenariat durable, fondé sur le respect mutuel, la non-ingérence et la solidarité sur la scène internationale. Ce texte ouvre également la voie à une coopération sécuritaire renforcée, avec des volets consacrés à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Il inclut des dispositifs de formation, la fourniture d’équipements, et un appui opérationnel destiné à renforcer les capacités nationales de défense et de sécurité.

Le président Vladimir Poutine a salué les liens historiques qui unissent le Mali et la Russie depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 65 ans. Il a rappelé que plus de 10 000 cadres maliens ont été formés en Russie, et exprimé sa volonté de développer encore davantage cette coopération à travers de nouveaux projets communs.