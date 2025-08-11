Tchad : Mahamat Idriss Déby souligne l’importance de la sécurité nationale

Dans un discours adressé à la Nation, à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Tchad, célébré ce dimanche 10 août, le président Mahamat Idriss Déby Itno a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, mettant en avant leur engagement dévoué pour la protection du territoire national et la sécurité de la population.

Le chef de l’Etat a rappelé que la paix, la stabilité et l’intégrité territoriale constituent les fondements essentiels pour mener à bien les réformes engagées dans le cadre du développement du pays.

Evoquant le contexte régional instable, marqué par des conflits armés dans les pays voisins, Mahamat Déby a insisté sur la complexité du défi sécuritaire : « Garantir la sécurité à l’intérieur et aux frontières d’un pays vaste comme le nôtre, entouré d’États en guerre et exposé à de multiples menaces, reste un défi permanent et exigeant ».

Le président tchadien a réaffirmé la volonté de son gouvernement de renforcer les capacités des forces armées. Il a annoncé des réformes et des investissements visant à améliorer leur équipement, leur formation et la reconnaissance de leur engagement.

Mahamat Déby a également exprimé la solidarité du Tchad envers les pays voisins en proie à des conflits, en particulier la Centrafrique, où un accord de paix a été signé en avril dernier avec l’appui de N’Djamena.

Concernant la guerre au Soudan, il a lancé un nouvel appel aux parties belligérantes, les exhortant à instaurer un cessez-le-feu et à entamer un dialogue « pour mettre fin à cette guerre fratricide qui a trop duré ».

Enfin, il a réaffirmé le rôle central du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, notamment contre Boko Haram.