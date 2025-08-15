Cameroun : Enlèvement de onze passagers dans une attaque attribuée à Boko Haram

Onze personnes ont été enlevées mercredi matin dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun lors d’une attaque armée contre un bus de transport public, ont confirmé jeudi les autorités locales.

L’attaque s’est produite sur l’axe Kousseri-Maroua, au niveau de la route nationale n°1. Selon des sources citées par les médias, des hommes armés, soupçonnés d’appartenir au groupe jihadiste Boko Haram, ont intercepté le véhicule avant d’enlever une partie des passagers.

Les assaillants ont par la suite relâché les femmes ainsi que le chauffeur du bus, mais ont retenu onze hommes, dont le sort demeure incertain à ce stade.

Cette nouvelle attaque met une fois de plus en lumière l’insécurité persistante dans cette zone frontalière avec le Nigeria, régulièrement ciblée par Boko Haram depuis plus d’une décennie.

Le groupe, actif dans le bassin du lac Tchad, continue de mener des incursions violentes dans l’Extrême-Nord camerounais, malgré les opérations menées par les forces de sécurité locales et régionales.